Виктория Боня впервые показала лицо после пластической операции

Известная модель и телеведущая Виктория Боня в своих социальных сетях опубликовала первые фотографии после пластической операции, которую она сделала в США у хирурга Беллы Хадид. Экс-звезда «Дома-2» сообщила, что ей сделали подтяжку бровей, установили импланты и подтянули веки для эффекта «затянутого хвоста».

Фото Личные сосцети Виктории Бони, Соцсети

«Я пью лекарства, делаю примочки из уксусной воды и приезжаю на кислородную терапию. Это очень эффективный метод восстановления после операций. Он исключает осложнения и ускоряет процесс реабилитации», — рассказала своим подписчикам Виктория.

Сейчас модель уже находится дома и признается, что чувствует себя «бодро».

Также 43-летняя Боня отметила, что операция длилась 14 часов вместо восьми. А стоимость ее составляет 27 миллионов рублей.