58-летний Венсан Кассель стал отцом в четвертый раз

58-летний французский актер Венсан Кассель стал отцом в четвертый раз. В социальных сетях он сообщил, что у него родился сын.

«Уже умный, полный здоровья, любви и поэзии. Самый крутой чувак на свете», — написал Кассель.

Мамой мальчика стала 28-летняя возлюбленная Венсана, бразильская модель Нара Баптиста. Малыш родился на свет 7 января, ему уже дали интересное имя — Каэтано.

Известно, что у актера уже есть три дочери от двух бывших жен: Дева и Леони от Моники Беллуччи, а также Амазони от Тины Кунаки.