Важный свидетель по делу Пи Дидди исчез перед судебным заседанием

Уголовное дело против американского рэпера и продюсера Пи Дидди (настоящее имя — Шон Комбс) под угрозой срыва. По данным Deadline, правоохранители не могут выйти на контакт с ключевой свидетельницей обвинения — потерпевшей № 3. Именно она должна была дать показания по делу о сексуальной эксплуатации со стороны Дидди.

Тем временем адвокаты Комбса планируют ходатайствовать о признании дела недействительным и переносе слушаний по причине отсутствия одного из четырех основных свидетелей обвинения. Ведь данная ситуация требует пересмотра стратегии защиты и наносит серьезный удар по позиции обвинителей.

Сообщается, что потерпевшая № 3 ранее заявила о готовности выступить с показаниями в суде, ее имя осталось анонимным в целях безопасности. По одной из версий, женщина могла скрыться из-за страха за жизнь, однако официального подтверждения этому нет. Прокуратура и адвокаты Пи Дидди ситуацию не комментируют.

Известно, что судебный процесс намечен на 13 мая. Судья рассмотрит ходатайства сторон и утвердит состав присяжных. Если потерпевшая № 3 не явится в зал суда, это может изменить ход дела и даже привести к его временному приостановлению.