Василий Артемьев, Ангелина Мельникова и другие звезды посетили открытие нового бутика в Хамовниках

Премиальный бренд одежды KChTZ («Кролик что-то знает») открыл новое концептуальное пространство в центре Москвы. Среди светских гостей, посетивших торжественное открытие бутика на улице Усачева в Хамовниках, были Василий Артемьев, Паулина Андреева, Влад Топалов, Регина Тодоренко, Николай Овечкин, Ангелина Мельникова, Юлия Хлынина, Алексей Теревков, Елена Червова, Анна Карапетян и многие другие.

Регина Тодоренко и Влад Топалов. Фото Пресс-служба KChTZ

Также мероприятие посетил главный редактор «Спорт-Экспресс» Максим Максимов вместе с супругой Александрой.

Максим Максимов вместе с супругой Александрой. Фото Пресс-служба KChTZ

Гостям торжественного события продемонстрировали новую коллекцию «Давным-давно вчера в Хамовниках» и рассказали о городской легенде, которая легла в основу ее концепта.

«Концепция бутика «Давным-давно вчера в Хамовниках» возвращает нас в постоянный поиск историй, которые связаны с этими местами. Возможно, какие-то старые и новые легенды, которые отсылают к разным представлениям о жизни горожан в мегаполисе. Которые при этом сохраняют очень теплые отношения в районе, очень теплое отношение к своему городу, транслируют чувство уюта, ощущение безопасности, защиты и чего-то очень приятного. Через этот пример Хамовники дают еще одно прочтение тому, как большой, огромный город может быть родным и очень ценным для его обитателей», — отметил сооснователь и генеральный директор бренда Андрей Зайцев.

Андрей Зайцев. Фото Пресс-служба KChTZ

За музыкальную атмосферу светского вечера отвечал популярный диджей Алексей Миронов.

Алексей Миронов. Фото Пресс-служба KChTZ

Всего в новую коллекцию вошли три айтема — футболки с разными принтами OnceUpon A Black, With Fog Effect и Dragon Green.