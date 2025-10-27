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Валуев рассказал, за какими видами спорта следит сейчас
Жизнь и общество

27 октября 2025, 18:45

1 мин.

Валуев рассказал, за какими видами спорта следит сейчас

Артем Евстафьев
Автор
Фото Павел Волков, Известия

Депутат Государственной думы РФ, экс-чемпион мира по боксу Николай Валуев поделился с «СЭ» своими нынешними спортивными предпочтениями. Беседа состоялась в студии перед озвучкой фильма «Маша и Медведи», в котором он озвучил одного из персонажей

52-летний политик признался, что в последнее время больше не смотрит Олимпийские игры.

«Я всегда любил смотреть Олимпиаду. Но теперь не смотрю», — отметил Валуев, намекая на санкционную политику МОК в отношении российских спортсменов.

Последним боксерским поединком, который он посмотрел, стал бой Александра Усика против Даниэля Дюбуа. В том поединке украинец победил британца нокаутом в пятом раунде.

Но главным увлечением экс-чемпиона остается легкая атлетика — вид спорта, которому он посвятил шесть лет в юности, занимаясь метанием диска. Недавно Валуев смотрел чемпионат мира по легкой атлетике, который проходил в Токио с 13 по 21 сентября. Он следил за такими дисциплинами как метание копья, толкание ядра, метание молота и диска, а также прыжки с шестом, бег на 100, 200, 300 и 400 метров с барьерами.

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