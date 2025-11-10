Стиль жизни
Валерия Гай Германика стала бабушкой в 41 год
Жизнь и общество

10 ноября, 15:45

1 мин.

Валерия Гай Германика стала бабушкой в 41 год

Мария Задорожная
Автор
Фото Белкин Алексей, news.ru, Global Look Press

Валерия Гай Германика объявила в своем аккаунте в соцсетях, что стала бабушкой. 41-летняя режиссер рассказала о появлении внучки и поделилась фотографиями с детьми и малышом.

У 17-летней Октавии, старшей дочери режиссера, появился первенец. На опубликованных снимках видно, как сама кинематографистка (бабушка) держит новорожденную внучку на руках, при этом личико малышки предусмотрительно скрыто стикером. При этом имя отца ребенка не раскрывается.

Фото Личный аккаунт Валерии Гай Германики, соцсети

«Дети растут и внуки растут. В карусели — дети, внучка и друзья», — подписала она серию снимков.

Валерия Гай Германика известна по сериалам «Школа», «Краткий курс счастливой жизни», «Обоюдное согласие».

Стилист назвала одежду, которая добавляет возраста женщинам
Стилист назвала одежду, которая добавляет возраста женщинам

