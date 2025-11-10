Валерия Гай Германика стала бабушкой в 41 год

Валерия Гай Германика объявила в своем аккаунте в соцсетях, что стала бабушкой. 41-летняя режиссер рассказала о появлении внучки и поделилась фотографиями с детьми и малышом.

У 17-летней Октавии, старшей дочери режиссера, появился первенец. На опубликованных снимках видно, как сама кинематографистка (бабушка) держит новорожденную внучку на руках, при этом личико малышки предусмотрительно скрыто стикером. При этом имя отца ребенка не раскрывается.

Фото Личный аккаунт Валерии Гай Германики, соцсети

«Дети растут и внуки растут. В карусели — дети, внучка и друзья», — подписала она серию снимков.

Валерия Гай Германика известна по сериалам «Школа», «Краткий курс счастливой жизни», «Обоюдное согласие».