Валерий Леонтьев снова выйдет на сцену
Жизнь и общество

7 августа, 14:30

1 мин.

Валерий Леонтьев снова выйдет на сцену

Мария Задорожная
Автор
Фото Комсомольская правда

Народный артист России Валерий Леонтьев снова выйдет на сцену на фестивале «Новая волна», который пройдет в Казани с 21 по 26 августа, сообщает Mash.

По информации Telegram-канала, на фестивале Леонтьев исполнит пять песен, включая «Дельтаплан», «Маргарита», «Казанова», «Зеленый свет» и «Ты меня не забывай».

Источник портала поделился, что переговоры с исполнителем велись в течение полугода по личному запросу композитора Игоря Крутого. Это выступление станет вторым для Леонтьева за последние пять лет, и артист впервые посетит столицу Татарстана за девять лет.

Кроме того, Telegram-канал добавляет, что 76-летний певец активно готовится к выступлению: он занимается спортом, включая ежедневные пробежки и плавание, а также работает над танцевальным номером, новыми аранжировками и костюмами.

Организаторы «Новой волны» гарантировали Леонтьеву охрану, а также предоставят автомобиль премиум-класса с личным водителем, который будет готов доставить его в любое место в регионе в любое время.

Валерий Леонтьев.Биография Валерия Леонтьева: от почтальона до революционера советской эстрады
  • Derbist

    Ну, выйдет. Потрясёт стариной под фанеру 35-летней давности...

    07.08.2025

  • Херрра себе ,спортивная, новость (((( Уже не о чем писать газетчикам (((

    07.08.2025

