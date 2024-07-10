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В Томске придумали одежду с живыми растениями
Жизнь и общество

Сегодня, 15:15

1 мин.

В Томске придумали одежду с живыми растениями

Мария Маковей
Автор
Одежда с живыми растениями
Фото Томский государственный университет
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Выпускник института искусств и культуры Томского государственного университета (ТГУ) Егор Хайбулин создал одежду, из которой прорастает зелень. Авторскую коллекцию он назвал Florum, передает РБК Life.

Субстраты не прикреплены к свитерам и платьям, они растут из самой ткани, поэтому изделия требуют особого ухода. Как сообщает издание, над коллекцией молодой талант трудился несколько лет, он тщательно подбирал материалы и растения. По словам дизайнера, ему хотелось показать единение человека с природой.

«Всю коллекцию (футболки, легкие свитеры, пиджак, платье) я сшил сам. Использовал исключительно натуральные материалы: хлопок, шелк, атлас и другие», — рассказал Егор Хайбулин.

В ходе экспериментов дизайнер пробовал множество вариантов: высаживал микрозелень, колеус, но попытки провалились. Удачу Егору принесла лишь рожь.

«Это было самое трудное — подобрать и попробовать «высадить» растение на одежду. Я обратился в Биологический институт ТГУ, проконсультировался с ботаниками. Мы перебирали разные варианты: и обыкновенную газонную траву, и цветочные растения — но все-таки остановились на злаках», — отметил выпускник ТГУ.

Так субстраты ржи в одежду не вшиты, они в ней проращены. Это удалось сделать благодаря физическим свойствам ткани, ее способности «дышать», правильному расстоянию между семенами и соблюдению определенных правил ухода.

Сейчас в планах у молодого дизайнера выпустить новую линейку одежды, на которой будут расти уже цветковые растения.

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