Стиль жизни
Подглядывать
Мода Деньги Мотивация
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Жизнь и общество
Новости
В соцсетях появился новый тренд на зимний стиль Анны Карениной
Жизнь и общество

Сегодня, 15:40

1 мин.

В соцсетях появился новый тренд на зимний стиль Анны Карениной

Мария Задорожная
Автор
Фото Кадр из фильма «Анна Каренина», реж. Джо Райт/ Working Title Films
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Как сообщает Mash, в социальных сетях завирусился новый тренд на зимнюю эстетику великосветской жизни XIX века. Меха, платки, жемчуг и другие знаковые элементы гардероба а-ля рус становятся популярными благодаря инфлюенсерам.

В TikTok и других социальных платформах стремительно набирает обороты тренд, вдохновленный стилем «Анны Карениной», где дамы с удовольствием возрождают традиции дворянской культуры. Их выходы в театры и на балет, написание писем от руки, романтические ужины при свечах, чтение классической литературы и тематические вечеринки-балы уже стали обыденностью. Неудивительно, что многие стремятся обновить гардероб и отправляются на поиски винтажных сокровищ и уникальных предметов стиля.

Модные блогеры активно охотятся за меховыми горжетками, жемчужными аксессуарами, элегантными шубами, муфтами и шляпками с вуалью. Все это становится для них символами изысканности и роскоши, которые они дополняют томными взглядами, бокалами шампанского и книгой «Анна Каренина» под мышкой.

Этот тренд завоевал популярность не только в России, но и за ее пределами. Инфлюенсеры из США и Европы с удовольствием примеряют меха и погружаются в чтение Толстого, восхищаясь российскими имперскими направлениями, которые вновь обретают свою актуальность.

Пуховик-бомбер главный тренд зимы 2024. Дизайнер рассказала, какие пуховики будут в тренде этой зимой
Мода
Новости холдинга
В Иркутской области отец выбросил дочь из окна из-за ее внешнего вида
У Карена Хачанова родился второй сын
Минобороны сообщило об 11 ликвидированных беспилотниках над регионами России
Президент «Урала» прокомментировал слухи об онкологии, «Торпедо» отдаст «Спартаку» защитника, а «Алания» и «Арсенал» разучились побеждать. Что происходит в Первой лиге
Футболиста «Кванта» Мельникова арестовали по подозрению в убийстве
Олимпийская чемпионка Алина Загитова за год нарушила ПДД 197 раз

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Последние новости
29 ноя 15:45
Певица Шер сообщила о завершении музыкальной карьеры
29 ноя 14:30
Состояние здоровья британской королевы Камиллы ухудшилось
28 ноя 19:15
Появилась новая версия о трагической смерти Лиама Пейна
28 ноя 18:20
Камила Валиева стала лучшим спортивным блогером года
28 ноя 15:45
Пи Дидди третий раз отказали в выходе из тюрьмы под залог