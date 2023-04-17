В Сочи набирает популярность необычный барбершоп

В ТГ-канале «Цена красоты» рассказали о необычном сочинском барбершопе на колесах, который создал выходец из Ирака. О своем деле Ахмед Саееди задумался после чемпионата мира по футболу 2018 года. Поработав некоторое время в салонах на российском юге, он купил старый рейсовый автобус и оборудовал в нем барбершоп на колесах. С началом туристического сезона заведение превратилось в настоящую сочинскую достопримечательность.

Цены в автобусе-барбершопе довольно демократичные: и стрижка, и оформление бороды стоят всего по 300 рублей. Удивляет Ахмед и восточным гостеприимством, ведь каждого клиента он готов не только постричь, побрить, но и угостить арабским кофе. Благодаря такому подходу бизнес пошел на лад, и предприимчивый выходец из Ирака планирует расшириться — купить автобус побольше, чтобы в нем стало возможным одновременно обслуживать до шести клиентов.

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