В сети обсуждают, что Россия может вернуться на «Евровидение»

В интернете активно обсуждают, что Россия может вернуться на конкурс «Евровидение», сообщает SHOT.

Как отметил Telegram-канал, в первом полуфинале конкурса показали архивное выступление коллектива «Бурановские бабушки». Именно они представляли страну на европейской сцене в 2012 году. Пользователи уверены, что так «организаторы намекнули» на возвращение артистов из России на международную арену.

Также отмечается, что 13 мая состоялся первый полуфинал «Евровидения-2025». Первыми десятью финалистами стали исполнители из Эстонии, Норвегии, Албании, Швеции, Исландии, Нидерландов, Польши, Сан-Марино и Португалии. Конкурс покинули Азербайджан, Бельгия, Кипр, Словения и Хорватия. Второй полуфинал конкурса состоится 15 мая, а финал — 17 мая. В этом году место проведения конкурса — Швейцария.