В России выступит американский рэпер Akon (Акон): концерт в Москве
30 апреля, 13:30

В России выступит американский рэпер Akon

Как сообщает Telegram-канал Mash, американский рэпер Akon (настоящее имя — Алиан Дамала Тиам) приедет в Москву с концертом. Проведение мероприятия запланировано на 9 августа. Возможное место проведения — ЦСКА Арена. Также рэпер хочет выступить в городе на юге России.

По информации канала, исполнитель собирается погулять по известным местам Москвы и посетить один из крупнейших электросетевых холдингов в мире «Россети». Вместе с рэпером в Россию также приедет его команда и два члена семьи, в общей сложности 16 человек.

Как отметил источник, в райдере Akona нет алкоголя. Музыкант просит организаторов предоставить ему ивай-чай, травяной горный сбор, малиновое варенье, клубничный джем, фрукты и овощи. Кроме того, исполнителю требуется предоставить билет в первый класс, «Майбах» яркого цвета, президентский люкс со спа, бассейном и услугами личного массажиста.

Стилист рассказала, какую одежду выбрать для пикника или дачи
