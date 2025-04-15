В России предложили сократить женщинам рабочий день на час

Депутат Госдумы Игорь Антропенко в интервью ТАСС заявил, что женщинам следует сократить рабочий день хотя бы на один час. По его словам, такая мера позволит им больше уделять время семье.

Чиновник считает, что многие дети занимаются в кружках дополнительного образования или спортивных секциях, а матерям сложно успеть отвезти их на занятия после окончания рабочего дня, который, как правило, совпадает с началом этих занятий.

По словам парламентария, это приводит к тому, что дети видят уставшую маму, и такой пример не является положительным для формирования ценностей у подрастающего поколения. «Девочки делают выводы, что так они точно не хотят, и уже заявляют, что детей у них не будет», — отметил Антропенко.

Депутат добавил, что даже если женщина не имеет семьи и детей, дополнительный свободный час был бы полезен для подготовки к работе. Он также подчеркнул, что в условиях обсуждения вопросов повышения рождаемости стране необходимо создать условия, позволяющие молодым девушкам уделять время своей личной жизни.