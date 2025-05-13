Стиль жизни
В России предлагают ввести налог для бездельников
Жизнь и общество

13 мая, 16:35

2 мин.

В России предлагают ввести налог для бездельников

Мария Задорожная
Автор
Женские ноги в кедах на диване
Фото Solovyova, iStock

Профессор Финансового университета при Правительстве России Александр Сафонов предложил ввести фиксированные ставки для налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и взносов в фонд обязательного медицинского страхования (ОМС) для неработающих граждан, которые получают теневые доходы или находятся на иждивении. Он отметил, что такие люди пользуются социальными благами, не внося свой вклад в государственный бюджет, пишет РБК.

Сафонов считает, что в условиях рекордного дефицита кадров возможно вовлечение в трудовую деятельность лишь небольшого числа из почти 15 миллионов неработающих россиян трудоспособного возраста. Теоретически задействовать можно около 1,5 миллиона человек. При этом многие уже работают неофициально, а кто-то просто не хочет участвовать в рынке труда. Один из способов легализации доходов, по мнению профессора, заключается в установлении минимальных страховых взносов и фиксированного налога на доходы для тех, кто не может подтвердить законное получение своих средств.

Эксперт также высказывается о необходимости введения аналогичных мер для так называемых «профессиональных бездельников», к которым он относит детей состоятельных родителей, домохозяек, людей, живущих за счет родственников, а также получателей социальных пособий на детей, за исключением тех, кто ухаживает за инвалидами или является многодетными родителями. Он утверждает, что общество в рамках социальной справедливости вправе требовать от таких граждан софинансирования системы здравоохранения и коммунальной инфраструктуры, поскольку они также используют те же дороги и коммунальные услуги, что и плательщики налогов.

С опорой на прогноз МРОТ на 2025 год, который составит 22,44 тысячи рублей, он вычислил, что платеж по НДФЛ для данной категории граждан может равняться 2,9 тысячи рублей в месяц.

В&nbsp;какой стране люди одиноки.Стало известно, жители какой страны наиболее одиноки
  • -chouan-

    А как этих людей вычислить?

    14.05.2025

  • Dim711

    Ввести НДФЛ для неработающих - это наш ответ Илону Маску, бриллиантовая идея!

    13.05.2025

  • Spacewalker

    Блин, где только таких персонажей находят? Да уж, в каких то странах задумываются о безусловном доходе для всех граждан, во всяких Швециях, Даниях всяческие пособия безработным. А у нас получается тем кому государство не платит, наоборот забирать под предлогом что под каким то видом средства выделяются всем, а то что не достаётся не всем это твои проблемы. Как всегда богатые становятся богаче, бедные ещё беднее. Социальная справедливость в действии:frowning2:?:angry::rage:

    13.05.2025

  • Солёный

    С Мостового и прочих будут трясти?

    13.05.2025

  • Патриот Великой России

    Партия жуликов и воров вот главное зло РФ !

    13.05.2025

  • Spo Sinegorsky

    Налог на дураков давно надо принять. Бездельники в думе только вот против.

    13.05.2025

  • Derbist

    Так уже писали, что депутаты против ))

    13.05.2025

