В ресторане «Дом культур» прошел бранч от команды «Стиля жизни»
В выходные, 24 и 25 февраля команды «Стиля жизни» и ресторана «Дом культур» организовали «Барбигеймер бранч». Он был приурочен к предстоящей премии «Оскар-2024», самыми яркими номинантами которой стали фильмы «Барби» и «Оппенгеймер».
Специально для бранча мы разработали спешл-меню из авторских блюд и напитков, вдохновленное знаменитыми кинолентами:
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«Огненный боул» с рисом басмати, перцем рамиро, авокадо и креветками.
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Бургер «Грета Нолан» с черными булочками, котлетой из мраморной говядины и розовым сырным соусом.
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Вупи-куки «Конец розового мира» с шоколадным бисквитом и начинкой из смородины.
В барной карте были представлены коктейли «Розовый взрыв», «Просто Кен» и «Заслуженный Оскар».
Однако попробовать ядерно-гламурные изыски можно было только два дня. Оставайтесь с нами и следите за следующими событиями!