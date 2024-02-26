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В ресторане «Дом культур» прошел бранч от команды «Стиля жизни»
Жизнь и общество

26 февраля, 10:30

1 мин.

В ресторане «Дом культур» прошел бранч от команды «Стиля жизни»

Мария Маковей
Автор
Фото Дом Культур.
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В выходные, 24 и 25 февраля команды «Стиля жизни» и ресторана «Дом культур» организовали «Барбигеймер бранч». Он был приурочен к предстоящей премии «Оскар-2024», самыми яркими номинантами которой стали фильмы «Барби» и «Оппенгеймер».

Специально для бранча мы разработали спешл-меню из авторских блюд и напитков, вдохновленное знаменитыми кинолентами:

  • «Огненный боул» с рисом басмати, перцем рамиро, авокадо и креветками.

  • Бургер «Грета Нолан» с черными булочками, котлетой из мраморной говядины и розовым сырным соусом.

  • Вупи-куки «Конец розового мира» с шоколадным бисквитом и начинкой из смородины.

В барной карте были представлены коктейли «Розовый взрыв», «Просто Кен» и «Заслуженный Оскар».

Однако попробовать ядерно-гламурные изыски можно было только два дня. Оставайтесь с нами и следите за следующими событиями!

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