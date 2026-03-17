В День матери Бруклин Бекхэм поздравил не маму, а тещу

Бруклина Бекхэма упрекают в том, что он нанес «самый сокрушительный удар» своей матери Виктории — в День матери он публично поздравил не ее, а свою тещу, сообщает RadarOnline.

День рождения Клаудии Хеффнер Пельц, тещи Бруклина, совпал с Днем матери в Великобритании. В соцсетях сын Дэвида и Виктории Бекхэм разместил совместные фото с супругой и тещей и написал: «С днем рождения, лучшая теща на свете! Очень тебя люблю и надеюсь, что у тебя был самый замечательный день».

По словам инсайдеров из окружения семьи, этот пост стал для Виктории особенно болезненным: разногласия между ней и Бруклином до сих пор не улажены. Источник отметил, что Виктория воспринимает поступок сына как пренебрежение — момент, который должен был быть посвящен семье, Бруклин использовал для публичного поздравления другого человека.