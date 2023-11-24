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В честь перезапуска раздела «Стиль жизни» стартовал масштабный розыгрыш
Жизнь и общество

Сегодня, 17:30

1 мин.

В честь перезапуска раздела «Стиль жизни» стартовал масштабный розыгрыш

Валерия Баринова
Шеф-редактор раздела «Стиль жизни»
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В четверг, 23 ноября, на сайте состоялось масштабное обновление раздела «Стиль жизни», и в честь этого события в своем Telegram-канале «Спорт-Экспресс» устаивает конкурс и разыгрывает подарки.

Вы можете выиграть:

  • 3 абонемента на 4 занятия в студиях SMSTRETCHING;
  • сертификат на 2 ночи в категорию номера Grand Premier в хилинг-отеле Green Flow на Розе Хутор;
  • универсальный большой бьюти-бокс для мужчин и женщин от Baikal Cosmetics;
  • бокс полезных десертов от бренда здорового питания ProteinRex.

Для этого нужно подписаться на Telegram-канал «Спорт-Экспресса» и нажать на кнопку «участвую» под постом про конкурс. А 27 ноября в 14:00 мы случайным образом определим 6 победителей. Удачи!

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