В честь перезапуска раздела «Стиль жизни» стартовал масштабный розыгрыш

В четверг, 23 ноября, на сайте состоялось масштабное обновление раздела «Стиль жизни», и в честь этого события в своем Telegram-канале «Спорт-Экспресс» устаивает конкурс и разыгрывает подарки.

Вы можете выиграть:

3 абонемента на 4 занятия в студиях SMSTRETCHING;

сертификат на 2 ночи в категорию номера Grand Premier в хилинг-отеле Green Flow на Розе Хутор;

универсальный большой бьюти-бокс для мужчин и женщин от Baikal Cosmetics;

бокс полезных десертов от бренда здорового питания ProteinRex.

Для этого нужно подписаться на Telegram-канал «Спорт-Экспресса» и нажать на кнопку «участвую» под постом про конкурс. А 27 ноября в 14:00 мы случайным образом определим 6 победителей. Удачи!