Стиль жизни
Подглядывать
Мода Деньги Мотивация
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Жизнь и общество
Новости
Умерла польская актриса Барбара Рыльска
Жизнь и общество

Сегодня, 19:25

0 мин.

Умерла польская актриса Барбара Рыльска

Мария Задорожная
Автор
Фото Кадр из фильма «Те, кого ищут», реж. Станислав Барея, «Призма»
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

В возрасте 89 лет умерла актриса польского театра и кино Барбара Рыльска, сообщает издание Onet. Некоторые российские СМИ перепутали ее с другой известной польской актрисой — Барбарой Брыльска.

Известно, что Барбара Рыльска родилась 20 января 1936 года в Варшаве. Многие годы актриса была связана с театром «Квадрат». Она снялась во многих фильмах, среди которых культовая картина «Особо опасен, разыскивается», известные сериалы «Жильцы» и «Приемная семья».

Новости холдинга
Сборная России не сыграет на ЧМ-2026
Телеведущий Чарли Кирк призвал перенести Олимпиаду-2028 из Лос-Анджелеса
ВС РФ сдержали танки ВСУ в Курской области с помощью дронов
Встреча с Промесом назначена, связи Станковича приведут в клуб звезду. Что происходит в «Спартаке»
Мировая экономика пострадала от санкций против России. Что пишут СМИ
Польская актриса Барбара Рыльска умерла в возрасте 88 лет

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Последние новости
19:10
Михаил Ефремов может посетить похороны Евгении Добровольской
18:00
Пи Дидди может быть связан с масштабными пожарами в Лос-Анджелесе
17:45
Кому достанется наследство Евгении Добровольской
17:35
Где и когда состоится прощание с Евгенией Добровольской
14:25
Отец Тома Холланда подтвердил слухи о помолвке сына с Зендеей