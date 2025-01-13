Умерла польская актриса Барбара Рыльска

В возрасте 89 лет умерла актриса польского театра и кино Барбара Рыльска, сообщает издание Onet. Некоторые российские СМИ перепутали ее с другой известной польской актрисой — Барбарой Брыльска.

Известно, что Барбара Рыльска родилась 20 января 1936 года в Варшаве. Многие годы актриса была связана с театром «Квадрат». Она снялась во многих фильмах, среди которых культовая картина «Особо опасен, разыскивается», известные сериалы «Жильцы» и «Приемная семья».