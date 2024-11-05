Умерла оперная певица Марина Ринчинова

На 37-ом году жизни умерла оперная певица, солистка оперной труппы филиала Мариинского театра в Северной Осетии Марина Ринчинова. Об этом пишет АиФ.

Сообщается, что артистка была на седьмом месяце беременности. Причина смерти девушки не уточняется.

«Была беременность, седьмой месяц. Врачи не смогли спасти ни ребенка, ни Машу», — сказал муж Марины в беседе с изданием.

Мария Ринчинова обладала редким певческим голосом меццо-сопрано. Артистка окончила Музыкальный колледж им. П.И.Чайковского в Улан-Удэ, а после Российскую академию музыки Гнесиных. Певица исполняла роли Ольги в «Евгении Онегине», Мерседес в «Кармен», Маддалены в «Риголетто», Флоры в «Травиате» Верди и многие другие.



«СЭ» выражает соболезнования родным и близким артистки.