Умерла народная артистка России Лилия Юдина

В возрасте 96 лет скончалась народная артистка России Лилия Юдина. Об этом сообщил Малый театр, в котором она проработала 70 лет.

«Весь творческий путь актрисы связан с родным Малым, которому она служила с 1953 года. Лилия Витальевна исполнила здесь 50 ролей, отмеченных присущим ей сценическим обаянием. Она всегда была пленительна на сцене», — говорится в сообщении.

Причина смерти народной артистки России не уточняется.

Церемония прощания с артисткой состоится 27 ноября в храме Воскресения Словущего на Успенском Вражке в Москве. Начало — в 14:00.

Лилия Юдина родилась в Москве 14 мая 1929 года. Она окончила Высшее театральное училище имени Б. В. Щукина и затем стала актрисой труппы Малого театра. Последний раз выступала на его сцене в 2023 году. Кинодебют Юдиной состоялся в 1952 году. За свою карьеру она снялась в 23 проектах, среди которых «Майская ночь, или Утопленница», «Опасные тропы», «Ярость», «Чайковский» и другие.