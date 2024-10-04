Умерла художник-мультипликатор «Союзмультфильма» Марина Восканьянц

В возрасте 90 лет умерла художник-мультипликатор Марина Восканьянц, которая более 30 лет проработала в «Союзмультфильме». Об этом сообщил шеф-редактор киностудии Сергей Капков в своем Телеграм-канале.

Восканьянц была художником-мультипликатором в «Союзмультфильме» с 1959 по 1991 год, позже сотрудничала со студией, преподавала во ВГИКе. Среди ее работ — «Щелкунчик», «Три толстяка», «Дюймовочка», «Трое из Простоквашино», «Тайна третьей планеты», «Жил-был пес», «Волшебное кольцо», «Приключения пингвиненка Лоло».

Капков отметил, что Восканьянц специализировалась на танцевальных сценах, а ее визитной карточкой стал танец Маши с метлой вокруг елки в «Щелкунчике».