Умерла Екатерина Ведунова — актриса из сериалов «Склифосовский» и «СашаТаня»

Скончалась актриса театра и кино Екатерина Ведунова. Артистка стала жертвой ДТП. В салоне автомобиля находилась ее несовершеннолетняя дочь, которая тоже погибла. Это подтвердила подруга семьи Марианна Прядко в разговоре с ТАСС.

«Да, они погибли. Это произошло в Зубово-Полянском районе ночью 4 марта. Вместе с водителем они направлялись в сторону Москвы. Он не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым автомобилем», — сообщила Прядко.

Екатерина известна по ролям в таких сериалах, как «Склифосовский», «СашаТаня», «Великолепная пятерка», «Универ. Новая общага» и «Чернобыль».

Прощание с Екатериной Ведуновой и ее дочерью состоится 9 марта в городе Балаково. Похороны пройдут в тот же день на местном кладбище.