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Умерла Екатерина Ведунова — актриса из сериалов Склифосовский и СашаТаня
Жизнь и общество

7 марта, 14:15

1 мин.

Умерла Екатерина Ведунова — актриса из сериалов «Склифосовский» и «СашаТаня»

Кристина Гергис
Автор
Екатерина Ведунова
Фото Кадр из сериала «СашаТаня», реж. Сергей Казачанский, Михаил Старчак, Андрей Богатырев и др., Comedy Club Production, Okko Studios, Norm Production

Скончалась актриса театра и кино Екатерина Ведунова. Артистка стала жертвой ДТП. В салоне автомобиля находилась ее несовершеннолетняя дочь, которая тоже погибла. Это подтвердила подруга семьи Марианна Прядко в разговоре с ТАСС.

«Да, они погибли. Это произошло в Зубово-Полянском районе ночью 4 марта. Вместе с водителем они направлялись в сторону Москвы. Он не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым автомобилем», — сообщила Прядко.

Екатерина известна по ролям в таких сериалах, как «Склифосовский», «СашаТаня», «Великолепная пятерка», «Универ. Новая общага» и «Чернобыль».

Прощание с Екатериной Ведуновой и ее дочерью состоится 9 марта в городе Балаково. Похороны пройдут в тот же день на местном кладбище.

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