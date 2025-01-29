Умерла американская актриса Жан Шепард

В возрасте 96 лет скончалась американская актриса, звезда «золотого века» Голливуда Жан Шепард. Причиной смерти стало осложнение из-за пневмонии, развившееся на фоне дыхательной недостаточности. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

«Она была хорошей, нам будет очень ее не хватать», — сказал сын артистки в разговоре с журналистами.

В фильмографии Шепард более 30 телевизионных кинофильмов. Особым проектом в карьере актрисы можно считать знаменитый «Кинг Креол». В нем Шепард сыграла Мими — сестру главного персонажа, которого исполнял Элвис Пресли. Премьера ленты состоялась в 1958 году, а спустя восемь лет Жан Шепард и король рок-н-ролла вновь снялись в музыкальной комедии «Рай в гавайском стиле».