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Умерла американская актриса Жан Шепард
Жизнь и общество

Сегодня, 13:55

1 мин.

Умерла американская актриса Жан Шепард

Мария Задорожная
Автор
Фото Кадр из фильма Дымок из ствола (1955), реж. Эндрю В. МакЛаглен
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В возрасте 96 лет скончалась американская актриса, звезда «золотого века» Голливуда Жан Шепард. Причиной смерти стало осложнение из-за пневмонии, развившееся на фоне дыхательной недостаточности. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

«Она была хорошей, нам будет очень ее не хватать», — сказал сын артистки в разговоре с журналистами.

В фильмографии Шепард более 30 телевизионных кинофильмов. Особым проектом в карьере актрисы можно считать знаменитый «Кинг Креол». В нем Шепард сыграла Мими — сестру главного персонажа, которого исполнял Элвис Пресли. Премьера ленты состоялась в 1958 году, а спустя восемь лет Жан Шепард и король рок-н-ролла вновь снялись в музыкальной комедии «Рай в гавайском стиле».

Кадр из&nbsp;фильма &laquo;Присцилла&raquo;. Элвис Пресли создает образ своей жене в новом трейлере фильма Софии Копполы «Присцилла»
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