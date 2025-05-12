Умерла актриса Ольга Моховая

Российская актриса Ольга Моховая умерла в возрасте 54 лет. Об этом сообщается на официальном сайте артистки. Известно, что Ольги не стало 11 мая. Причина смерти не уточняется.

Ольга Моховая родилась 14 июня 1970 в Москве. После окончания школы поступила на экономический факультет, затем перешла на актерский факультет ВТУ им. Б. В. Щукина. Актриса известна по ролям в сериалах «Следаки», «Кодекс чести» и «Обручальное кольцо». Она также озвучивала фильмы, работала на радио и снималась в телепроектах.