Умерла актриса Ольга Моховая
Жизнь и общество

12 мая, 16:15

1 мин.

Умерла актриса Ольга Моховая

Мария Задорожная
Автор
Фото Кадр из сериала «Кодекс чести-6», реж. Мурад Алиев, Олег Штром

Российская актриса Ольга Моховая умерла в возрасте 54 лет. Об этом сообщается на официальном сайте артистки. Известно, что Ольги не стало 11 мая. Причина смерти не уточняется.

Ольга Моховая родилась 14 июня 1970 в Москве. После окончания школы поступила на экономический факультет, затем перешла на актерский факультет ВТУ им. Б. В. Щукина. Актриса известна по ролям в сериалах «Следаки», «Кодекс чести» и «Обручальное кольцо». Она также озвучивала фильмы, работала на радио и снималась в телепроектах.

Что известно о&nbsp;смерти актрисы Ольги Моховой.

Умерла актриса Нина Гребешкова — вдова режиссера Леонида Гайдая

