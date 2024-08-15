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Умерла актриса из «Дневника памяти» Джина Роулендс
Жизнь и общество

Сегодня, 11:50

1 мин.

Умерла актриса из «Дневника памяти» Джина Роулендс

Мария Задорожная
Автор
Актриса Джина Роулендс в фильме «Дневник памяти»
Фото Кадр из фильма «Дневник памяти»
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Американская актриса Джина Роулендс, известная по роли Элли Калхун в фильме «Дневник памяти», умерла, ей было 94 года, сообщает журнал Variety.

«Джина Роулендс умерла в среду в своем доме в городе Индиан-Уэлс, Калифорния. Ей было 94», — говорится в публикации.

Известно, что Роулендс страдала болезнью Альцгеймера в течение последних пяти лет, как и героиня, которую она сыграла в фильме «Дневник памяти».

Также Роулендс сыграла в фильмах «Ночь на земле», «Надежда плывет», «Ключ от всех дверей», «Персиполис». Кроме того, актриса была номинирована на две премии «Оскар» за фильмы «Женщина под влиянием» и «Глория».


Вирджиния Кэтрин Роулендс родилась 19 июня 1930 года в Камбрии, штат Висконсин. Девушка получила образование в Висконсинском университете, а затем изучала актерское мастерство в Американской академии драматического искусства.

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