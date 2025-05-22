Умерла актриса и режиссер Надежда Репина

На 79-м году жизни умерла режиссер игрового кино, актриса, сценарист, член Союза кинематографистов России Надежда Репина. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Союза кинематографистов РФ.

«21 мая 2025 года на 79-м году жизни не стало нашего друга и коллеги — члена Союза кинематографистов России, режиссера игрового кино, актрисы, сценариста, лауреата премии Правительства Российской Федерации в области культуры за творческие и профессиональные достижения в области культуры Надежды Алексеевны Репиной», — говорится в публикации.

Надежда Репина родилась 13 марта 1947 года в Москве. После окончания актерского факультета ВГИКа стала работать в Театре-студии киноактера при киностудии «Мосфильм». В период с 1993 по 2013 год была режиссером-постановщиком «Ералаша».

Кроме того, Репина сыграла в более чем 30 фильмах. Ее можно увидеть в таких картинах, как «Служебный роман», «О бедном гусаре замолвите слово», «У озера», «Любить человека», «Странные люди», «Развлечение для старичков» и «Предварительное расследование».