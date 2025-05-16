Умерла актриса Елена Земляникина, сыгравшая в фильме «Москва слезам не верит»

Ушла из жизни советская и российская актриса Елена Земляникина-Крылатова. Ей было 66 лет, сообщает aif.ru.

Актриса погибла в результате ДТП. Она переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу в районе проспекта Вернадского. На перекресток вылетел мотоциклист и сбил артистку на большой скорости. Елена получила многочисленные травмы, медики не смогли спасти ее жизнь. Об этом сообщила пресс-служба Московского городского педагогического университета (МГПУ), где работала артистка.

Умерла Земляникина утром 14 мая. Отпевание актрисы состоится в храме Архангела Михаила и Марии Египетской в Братеево в 17 мая в 11.00.

Елена Земляникина-Крылатова родилась 17 декабря 1958 года в известной актерской семье. Ее матерью была актриса Любовь Стриженова, а отцом — актер Владимир Земляникин. В 1981 году она окончила Школу-студию МХАТ. Актриса известна зрителю по ролям в спектаклях «Детский мир», «Героини пьес Островского» и «Конец бабьего лета». Она также сыграла эпизодическую роль в фильмах «Москва слезам не верит» и «Время собирать камни».