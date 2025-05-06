Умерла 11-летняя актриса Миллена Брандао

В возрасте 11 лет умерла бразильская актриса Миллена Брандао. Она известна зрителю по роли в сериале «Единомышленники». Не стало юной звезды 2 мая, сообщает TMZ.

Точная причина смерти неизвестна. Однако издание уверяет, что с 24 апреля актриса испытывала проблемы со здоровьем: у нее отмечались головные боли, недомогание в ногах, слабость и отсутствовал аппетит.

28 апреля девочка потеряла сознание и ее госпитализировали. В больнице она пережила инфаркт, порядка 13 остановок сердца и несколько остановок дыхания. В итоге врачи констатировали смерть мозга.