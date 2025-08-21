Умер «самый милый судья в мире» Фрэнк Каприо

В возрасте 88 лет умер судья Фрэнк Каприо, известный по сериалу «Пойманные в Провиденсе». Благодаря фрагментам из картины, Фрэнк стал популярен в социальных сетях и получил прозвище «самый милый судья в мире».

Причиной смерти стал рак поджелудочной железы. О смерти судьи сообщили на его официальной странице в соцсетях.

«Его наследие живет в бесчисленных добрых делах людей, которых он вдохновил. В его честь мы постараемся привнести в мир немного больше сострадания — так же, как он делал это каждый день», — говорится в заявлении.

Каприо стал «самым милым судьей в мире» благодаря его состраданию в зале суда и снисходительности к людям.

При этом с 1985 по 2023 год Фрэнк Каприо действительно занимал должность судьи муниципального суда Провиденса.