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Умер режиссер сериала «Опера: Хроники убойного отдела» Всеволод Шиловский
Жизнь и общество

26 ноября 2025, 12:25

1 мин.

Умер режиссер сериала «Опера: Хроники убойного отдела» Всеволод Шиловский

Мария Задорожная
Автор
Всеволод Шиловский
Фото Global Look Press

На 88-м году жизни скончался режиссер сериала «Опера: Хроники убойного отдела» и актер Всеволод Шиловский. Об этом сообщил MK.RU.

Причина смерти народного артиста РСФСР не уточняется.

Всеволод Шиловский родился 3 июня 1938 года в Москве. В 1961 году окончил Школу-студию МХАТ. До 1987 года он активно совмещал съемочную деятельность и работу в театре, но в итоге сосредоточился только на кинематографе. Наиболее известные актерские работы Шиловского: «Каменская», «Жизнь и приключения Мишки Япончика», «Жила-была одна баба».

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