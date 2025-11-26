Умер режиссер сериала «Опера: Хроники убойного отдела» Всеволод Шиловский

На 88-м году жизни скончался режиссер сериала «Опера: Хроники убойного отдела» и актер Всеволод Шиловский. Об этом сообщил MK.RU.

Причина смерти народного артиста РСФСР не уточняется.

Всеволод Шиловский родился 3 июня 1938 года в Москве. В 1961 году окончил Школу-студию МХАТ. До 1987 года он активно совмещал съемочную деятельность и работу в театре, но в итоге сосредоточился только на кинематографе. Наиболее известные актерские работы Шиловского: «Каменская», «Жизнь и приключения Мишки Япончика», «Жила-была одна баба».