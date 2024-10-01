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Умер певец и композитор Вячеслав Добрынин: что известно о его смерти
Жизнь и общество

Сегодня, 12:49

1 мин.

Умер певец и композитор Вячеслав Добрынин

Мария Задорожная
Автор
Вячеслав Добрынин
Фото Анатолий Ломохов, Global Look Press
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На 79-м году жизни умер композитор, певец, народный артист России Вячеслав Добрынин, сообщает SHOT.

По данным Телеграм-канала, причиной смерти артиста стали осложнения на фоне инсульта. Ранее Добрынина госпитализировали в московскую больницу. Он находился в тяжелом состоянии с подозрением на инсульт. Врачи не давали никаких прогнозов. При этом певец не выступал уже несколько лет, а также прекратил все гастроли. Его семья занималась лечением и поддержанием жизнедеятельности композитора.

Вячеслав Добрынин известен российскому зрителю, как автор легендарных хитов «Все, что в жизни есть у меня», «Кто тебе сказал», «Прощай, от всех вокзалов поезда...», «Синий туман», «Ни минуты покоя», «Не сыпь мне соль на рану...», «Белая медведица», «За милых дам». Песни на его музыку исполняли Михаил Боярский, Михаил Шуфутинский, Маша Распутина, Лев Лещенко. За всю карьеру написал около тысячи песен, выпустил 17 альбомов.

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Умер народный артист России Вячеслав Добрынин

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