Умер народный артист России Анатолий Лобоцкий

На 67-м году жизни скончался известный актер Анатолий Лобоцкий. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на семью артиста. Известный деятель ушел из жизни после продолжительной болезни.

Анатолий родился 14 января 1959 года в Тамбове. Окончил режиссерский факультет Тамбовского филиала Московского государственного института культуры, затем поступил в Москву. После окончания ГИТИСА актера приняли в труппу Московского академического театра имени Владимира Маяковского, где он служил всю оставшуюся жизнь.

Артист известен по сериалам «За полчаса до весны» и «Молодежка». В кино Лобоцкий прославился благодаря картинам «Калашников» и «Зависть богов». За последнюю он стал лауреатом фестиваля «Виват, кино России!». Именно эта работа принесла Анатолию всероссийскую известность.