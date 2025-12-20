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Умер народный артист России Анатолий Лобоцкий
Жизнь и общество

20 декабря 2025, 14:05

1 мин.

Умер народный артист России Анатолий Лобоцкий

Кристина Гергис
Автор
Умер народный артист России Анатолий Лобоцкий
Фото Кадр из сериала «Старая гвардия. Огненный след», реж. Ашот Кещян, ХитФильм Продакшн, Приор Продакшн, Телемастер

На 67-м году жизни скончался известный актер Анатолий Лобоцкий. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на семью артиста. Известный деятель ушел из жизни после продолжительной болезни.

Анатолий родился 14 января 1959 года в Тамбове. Окончил режиссерский факультет Тамбовского филиала Московского государственного института культуры, затем поступил в Москву. После окончания ГИТИСА актера приняли в труппу Московского академического театра имени Владимира Маяковского, где он служил всю оставшуюся жизнь.

Артист известен по сериалам «За полчаса до весны» и «Молодежка». В кино Лобоцкий прославился благодаря картинам «Калашников» и «Зависть богов». За последнюю он стал лауреатом фестиваля «Виват, кино России!». Именно эта работа принесла Анатолию всероссийскую известность.

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