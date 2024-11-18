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Умер известный российский художник Сергей Чесноков-Ладыженский
Жизнь и общество

Сегодня, 16:05

1 мин.

Умер известный российский художник Сергей Чесноков-Ладыженский

Мария Задорожная
Автор
Сергей Чесноков-Ладыженский
Фото Личный аккаунт Сергея Чеснокова-Ладыженского, соцсети
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На 71-м году жизни умер известный российский художник Сергей Чесноков-Ладыженский. Предварительная причина смерти — острая сердечная недостаточность. Также известно, что с 2019 года он боролся с онкологией, пишет SHOT.

По данным источника, тело Чеснокова-Ладыженского нашли накануне у него в квартире на Октябрьской улице.

Сергей Чесноков-Ладыженский родился 1 октября 1954 года в Москве. Работал профессором в Гуманитарно-прикладном институте. Его картины находятся в собраниях Третьяковки, а также в коллекциях картин в Италии, Австрии, США и других странах.

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