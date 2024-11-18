Умер известный российский художник Сергей Чесноков-Ладыженский

На 71-м году жизни умер известный российский художник Сергей Чесноков-Ладыженский. Предварительная причина смерти — острая сердечная недостаточность. Также известно, что с 2019 года он боролся с онкологией, пишет SHOT.

По данным источника, тело Чеснокова-Ладыженского нашли накануне у него в квартире на Октябрьской улице.

Сергей Чесноков-Ладыженский родился 1 октября 1954 года в Москве. Работал профессором в Гуманитарно-прикладном институте. Его картины находятся в собраниях Третьяковки, а также в коллекциях картин в Италии, Австрии, США и других странах.