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Умер экс-солист группы На-На Владимир Левкин
Жизнь и общество

Сегодня, 12:05

1 мин.

Умер экс-солист группы «На-На» Владимир Левкин

Мария Задорожная
Автор
Экс-солист группы «На-На» Владимир Левкин
Фото Известия
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Экс-солист группы «На-На» Владимир Левкин умер на 58-м году жизни. Об этом сообщила его жена в социальных сетях. Она опубликовала фотографию певца и подписала: «Лети мое солнышко...». Причиной смерти артиста стал рак лимфатической системы, с которым артист боролся уже не одно десятилетие, говорит Mash.

Тем временем РЕН ТВ со ссылкой на источник передает, что Левкина накануне доставили в больницу с подозрением на пневмонию, после чего он попал в реанимацию.

В начале 2000-х экс-солисту «На-На» диагностировали рак лимфатической системы четвертой стадии. Владимиру сделали две пересадки костного мозга, провели курсы химиотерапии. В итоге мужчина сумел побороть болезнь. Однако три года назад онкология снова вернулась в жизнь артиста.

Группа «На-На» была на пике популярности в 90-е годы. Владимир Левкин считался одним из самых популярных участников бойз-бэнда. Однако он принял решение покинуть коллектив.

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