Умер автор песни «Александра» из фильма «Москва слезам не верит» Дмитрий Сухарев

Российский ученый, поэт и бард Дмитрий Сухарев умер в возрасте 94 лет. Именно он был автором текста песни «Александра», которая звучит в фильме «Москва слезам не верит». О смерти Дмитрия Антоновича сообщил поэт Александр Правиков на своей странице в социальных сетях.

«Печаль, умер Дмитрий Сухарев. Понятно, что 94 года, мало кому столько удается и прожить, и написать. Но все же. Спасибо, Дмитрий Антонович, за многие любимые стихи и песни», — говорится в публикации.

Дмитрий Сухарев (настоящая фамилия Сахаров) закончил МГУ, получил докторскую степень в области биологических наук. Являлся действительным членом Российской академии естественных наук. Под псевдонимом Дмитрий Сухарев он сочинял стихотворения и песни.

«СЭ» выражает соболезнования родным и близким Дмитрия Сухарева.