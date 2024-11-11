Стиль жизни
Подглядывать
Мода Деньги Мотивация
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Жизнь и общество
Новости
Умер автор песни Александра из фильма Москва слезам не верит Дмитрий Сухарев
Жизнь и общество

Сегодня, 22:06

1 мин.

Умер автор песни «Александра» из фильма «Москва слезам не верит» Дмитрий Сухарев

Мария Задорожная
Автор
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Российский ученый, поэт и бард Дмитрий Сухарев умер в возрасте 94 лет. Именно он был автором текста песни «Александра», которая звучит в фильме «Москва слезам не верит». О смерти Дмитрия Антоновича сообщил поэт Александр Правиков на своей странице в социальных сетях.

«Печаль, умер Дмитрий Сухарев. Понятно, что 94 года, мало кому столько удается и прожить, и написать. Но все же. Спасибо, Дмитрий Антонович, за многие любимые стихи и песни», — говорится в публикации.

Дмитрий Сухарев (настоящая фамилия Сахаров) закончил МГУ, получил докторскую степень в области биологических наук. Являлся действительным членом Российской академии естественных наук. Под псевдонимом Дмитрий Сухарев он сочинял стихотворения и песни.

«СЭ» выражает соболезнования родным и близким Дмитрия Сухарева.

Новости холдинга
Ови побьет рекорд результативности НХЛ Гретцки уже в феврале?
Люди из мира спорта будут играть важную роль в окружении Трампа
Создатели «Смуты» предоставят бесплатный доступ к игре в компьютерных клубах РФ
Песков рассказал, как Россия ответит на попытки разрешить ВСУ бить вглубь РФ
Комментатор Вертхайм отстранен от эфира за шутку о лбе Барборы Крейчиковой
СМИ узнали о назначении экспертизы после смерти пресс-секретаря SHAMAN

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Последние новости
15:15
Голливудский актер Том Хэнкс покинул США из-за Трампа
13:50
Названа самая красивая девушка Земли
10 ноя 19:05
Стилист назвал три самых главных тренда осенне-зимнего сезона
8 ноя 14:45
Полиция арестовала троих человек в связи со смертью Лиама Пейна
7 ноя 16:05
Появились новые подробности дела о смерти экс-солиста One Direction Лиама Пейна