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Умер автор легендарной песни «Фантазер» Ярослав Евдокимов
Жизнь и общество

22 августа 2025, 14:30

1 мин.

Умер автор легендарной песни «Фантазер» Ярослав Евдокимов

Мария Задорожная
Автор
Фото Виктор Чернов, Russian Look, Global Look Press

Как сообщает SHOT, в Италии умер автор легендарной песни «Фантазер» Ярослав Евдокимов. Ему было 78 лет. Причиной смерти стал рак легких. Источник также добавил, что певец последний год лечился за границей.

«Спасибо, дорогие подписчики, за добрые слова и пожелания, которые очень поддерживали Ярослава, давали силы и веру, что спето много красивых песен и жизнь прожита не зря!» — написали в сообществе артиста.

По данным телеграм-канала, похороны и прощание пройдут в Минске. Там у певца живет дочь.

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