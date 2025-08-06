Умер артист и телеведущий Владимир Сафронов

На 85-м году жизни скончался народный артист России, актер и режиссер Владимир Сафронов. Об этом сообщила пресс-служба Государственного академического Малого театра, где артист провел большую часть своей творческой карьеры. По информации SHOT, он страдал острой сердечной недостаточностью.

Сафронов завершил обучение в Театральном училище имени Щепкина в 1962 году и начал свою актерскую деятельность в Первом Московском областном драматическом театре, затем перешел в Театр имени А.С. Пушкина. В Малом театре он работал с 1972 года. Среди его наиболее значимых работ Погуляев в «Пучине», Борис в «Грозе», Досужев в «Доходном месте» и Салай Салтаныч в «Последней жертве». Также он оставил заметный след в исторических постановках, исполняя роли Василия Шуйского, Бориса Годунова и других.

Кроме работы в театре Сафронов активно снимался в кино, вел телевизионные программы, преподавал и участвовал в общественной деятельности. Он являлся членом художественного совета Министерства культуры СССР, а также художественного совета Малого театра. В 2004 году был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.