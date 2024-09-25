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Умер актер театра и кино Роман Мадянов
Жизнь и общество

Сегодня, 15:33

1 мин.

Умер актер театра и кино Роман Мадянов

Мария Задорожная
Автор
Роман Мадянов
Роман Мадянов.
Фото Зураб Джавахадзе, Известия
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Советский и российский актер Роман Мадянов умер в возрасте 62 лет. По данным Телеграм-канала SHOT причиной смерти артиста стала онкология. Весной звезде сериала «Солдаты» диагностировали злокачественное новообразование верхней доли бронхов и легкого. Он проходил противоопухолевое лечение.

Роман Мадянов снимался в кино с 1970-х годов. Его первая главная роль — Гекльберри Финн в фильме «Совсем пропащий» Георгия Данелии. Актер также был известен по ролям в фильмах «Левиафан» и «12» и по сериалам «Домашний арест» и «Солдаты».

«СЭ» выражает глубокие соболезнования родным и близким артиста.

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