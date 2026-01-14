Умер актер и режиссер Игорь Золотовицкий

В возрасте 64 лет ушел из жизни заслуженный артист России Игорь Золотовицкий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на близкий к артисту источник.

Причиной смерти актера стало онкологическое заболевание. Золотовицкий ушел из жизни в больнице 14 января в 9:30 утра.

Актер известен по картинам «Быстрее, чем кролики», «Такси-блюз», «Короли игры» и «Улица Шекспира». Однако основной страстью артиста до конца жизни был театр, которому Игорь Яковлевич уделял больше всего времени. В 1983 году он окончил Школу-студию МХАТ, а позже присоединился к труппе Московского Художественного театра.

С 2013 года Золотовицкий стал ректором Школы-студии МХАТ. У педагога и режиссера была жена — актриса театра и кино Вера Харыбина, а также двое сыновей: Алексей и Александр.