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Умер актер и кантри-музыкант Крис Кристофферсон
Жизнь и общество

Сегодня, 12:10

1 мин.

Умер актер и кантри-музыкант Крис Кристофферсон

Мария Задорожная
Автор
Крис Кристофферсон
Фото Rick Diamond, Getty Images
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Американский певец, актер и «легенда кантри-музыки» Крис Кристофферсон умер в возрасте 88 лет, сообщает издание Variety. Причина смерти неизвестна.

Музыкант выступал как сольно, так и в составе группы The Highwaymen, которая произвела настоящую революцию в жанре кантри-музыки в 80-х годах. Как сольный исполнитель Крис стал известен благодаря песням Sunday Mornin' Comin' Down, Help Me Make It Through the Night, For the Good Times и Me and Bobby McGee. Также за свою музыкальную карьеру он получил три премии «Грэмми».

Кроме того, Кристофферсон снимался в кино. На его счету более 100 актерских работ, например, картины «Автор песен», «Одинокая звезда» и «Алиса здесь больше не живет». За лучшую мужскую роль в фильме «Звезда родилась» Крис получил премию «Золотой глобус».

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