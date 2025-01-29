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Умер актер Борис Улитин
Жизнь и общество

Сегодня, 16:30

1 мин.

Умер актер Борис Улитин

Мария Задорожная
Автор
Фото Кадр из сериала «Ленинград 46», реж. Игорь Копылов
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В возрасте 85 лет скончался заслуженный артист России Борис Улитин. О его смерти сообщил комитет по культуре Санкт-Петербурга.

«Ушел из жизни заслуженный артист Российской Федерации и житель блокадного Ленинграда Борис Улитин. Комитет по культуре Санкт-Петербурга выражает искренние и глубокие соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам Бориса Александровича», — говорится в публикации.

Многим актер известен по фильмам «Человек-невидимка», «Захудалое королевство», «Ты у меня одна» и «Ленинград 46».

Борис Улитин родился в 1939 году в Ленинграде. Его отец руководил Театром на Литейном, а мать работала балериной Мариинского театра. В годы блокады Борис находился в осажденном городе с тетей.

В 1961 году Улитин закончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. Устроился работать в труппе Театра комедии. Там он трудился около 60 лет. В 1993 году актер получил звание «Заслуженный артист России».

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