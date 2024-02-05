У короля Великобритании Карла III обнаружили рак

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У короля Великобритании Карла III выявили рак, сообщает Sky News. Какой именно тип онкологии обнаружили у 75-летнего монарха пока неизвестно.

На время лечения он отложит выполнение публичных обязанностей, но продолжит заниматься государственными делами и работать с документами.

Король решил поделиться информацией о диагнозе, чтобы предотвратить спекуляции в средствах массовой информации.