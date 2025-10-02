Стиль жизни
Том Холланд впервые подтвердил помолвку с Зендаей
Жизнь и общество

Сегодня, 14:15

1 мин.

Том Холланд впервые подтвердил помолвку с Зендаей

Мария Задорожная
Автор
Фото Imago-images, Global Look Press

29-летний Том Холланд впервые подтвердил помолвку с актрисой Зендаей, сообщает TMZ. Во время интервью один из журналистов сказал, что привел дочь, чтобы она познакомилась с девушкой актера. Однако Том поправил представителя прессы и сказал, что Зендая теперь его невеста.

В январе этого года стало известно, что Том и Зендая помолвлены. По информации издания TMZ, предложение случилось между католическим Рождеством и Новым годом. Источник отметил, что звезда «Человека-паука» не устраивал шоу, а попросил руки возлюбленной в романтичной обстановке у нее дома. Членов семьи рядом не было.

Еще больше о помолвке знаменитой пары заговорили после церемонии вручения премии «Золотой глобус». Актриса вышла на ковровую дорожку с кольцом с большим бриллиантом на безымянном пальце левой руки. Однако официального подтверждения важного события от пары тогда не поступало.

