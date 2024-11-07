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Тимати заявил, что посещал вечеринки Пи Дидди
Жизнь и общество

Сегодня, 12:35

1 мин.

Тимати заявил, что посещал вечеринки Пи Дидди

Мария Задорожная
Автор
Тимати
Фото Сергей Лантюхов, news.ru, Global Look Press
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Рэпер Тимур Юнусов, более известный как Тимати, поделился в социальных сетях воспоминаниями о своих визитах на вечеринки Пи Дидди. По его словам, вечера проходили «в спокойной и упорядоченной атмосфере», где гостям подавали шампанское и черную икру. Тимати отметил, что на этих вечеринках не наблюдал никаких оргий или «сыпавшихся с небес наркотиков».

Также певец добавил, что на мероприятиях не присутствовали несовершеннолетние. В то время Юнусову было 27 лет, а большинство гостей были значительно старше него, добавил рэпер.

«Никаких диких оргий не было. Да, кто-то что-то курил, кто-то выпивал. Но не могу сказать, что я видел вечеринки, о которых пишут в интернете, где в клетках заперты женщины, с раздетых девчонок кто-то ест суши, есть какие-то несовершеннолетние и толпы нанятого эскорта. Ничего я не видел», — рассказал Тимати.

Напомним, что 17 сентября Пи Дидди арестовали в суде Нью-Йорка, после того как присяжные предъявили ему обвинения в насилии и торговле людьми. Рэперу грозит серьезное наказание, включая пожизненное заключение и минимум 15 лет лишения свободы, если его вина по трем пунктам обвинения будет доказана.

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