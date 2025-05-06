Стиль жизни
Тимати станет отцом в третий раз
Жизнь и общество

6 мая, 11:05

1 мин.

Тимати станет отцом в третий раз

Фото Личный аккаунт Валентины Ивановой, соцсети

41-летний рэпер Тимати и его девушка Валентина Иванова станут родителями. Об этом девушка сообщила в личном блоге в социальных сетях. Она выложила видео на фоне заката, в купальнике и продемонстрировала заметно округлившийся живот.

Валентина Иванова
Фото Личный аккаунт Валентины Ивановой, соцсети

В сети уже давно ходили слухи, что Валентина ждет ребенка от Тимати. Однако пара никак не комментировала эту информацию.

Напомним, что рэпер и модель встречаются с 2021 года. У Тимати уже есть дочка Алиса от Алены Шишковой и сын Ратмир от Анастасии Решетовой.

