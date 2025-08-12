Тимати показал новорожденную дочь и раскрыл ее имя

Рэпер и бизнесмен Тимур Юнусов, известный как Тимати, сообщил в личном блоге о рождении третьего ребенка. У музыканта и его возлюбленной, модели Валентины Ивановой родилась дочь. Ей дали имя Эмма. Сам Тимур уточнил, что малышка появилась на свет 2 августа.

Для Тимати это уже третий ребенок. У него есть двое детей от предыдущих отношений: дочь Алиса от модели Алены Шишковой и сын Ратмир от блогерши Анастасии Решетовой. При этом рэпер ни разу не вступал в официальный брак.

Фото Личный аккаунт Тимати, соцсети

Валентина Иванова и Тимати вместе с 2022 года. Девушка особенно близка с матерью артиста Симоной, поэтому многие поклонники считают, что рэпер наконец-то сможет связать себя узами брака.