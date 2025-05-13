Стиль жизни
Тейлор Свифт вызвали в суд по делу Блейк Лайвли и Джастина Бальдони
Жизнь и общество

13 мая, 13:45

1 мин.

Тейлор Свифт вызвали в суд по делу Блейк Лайвли и Джастина Бальдони

Мария Задорожная
Автор
Блейк Лайвли и Тейлор Свифт
Фото Getty Images

Тейлор Свифт официально вызвали в суд как свидетеля по делу Блейк Лайвли и Джастина Бальдони. Адвокат режиссера отправил певице повестку для дачи показаний на предстоящих заседаниях, которые запланированы на март 2026 года, передает TMZ.

Представитель Свифт в беседе с изданием Page Six заявил, что Тейлор никогда не присутствовала на съемочной площадке фильма «Все закончится на нас». Кроме того, артистка не участвовала в кастинге, принятии творческих решений и не писала музыку к картине, она никогда не видела монтаж и тем более не делала никаких заметок о фильме и даже не смотрела его после выхода. Она лишь разрешила использовать одну песню — My Tears Ricochet.

«Эта повестка предназначена для использования имени Тейлор Свифт с целью привлечения общественного интереса путем создания таблоидных кликбейт-заголовков, вместо того чтобы сосредоточиться на фактах дела», — отметил представитель певицы.

Напомним, что между Джастином Бальдони и актрисой Блейк Лайвли случился масштабный скандал. Девушка обвинила актера и режиссера в сексуальных домогательствах, а Бальдони подал встречный иск на 400 миллионов долларов за клевету против Лайвли и ее мужа, 48-летнего Райана Рейнольдса.

Конфликт Блейк Лайвли и&nbsp;Джастина Бальдони: новые подробности и&nbsp;скрины переписок.
Важный свидетель по делу Пи Дидди исчез перед судебным заседанием
Важный свидетель по делу Пи Дидди исчез перед судебным заседанием

