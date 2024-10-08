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Тейлор Свифт стала самой богатой женщиной-музыкантом в мире
Жизнь и общество

8 октября, 13:15

1 мин.

Тейлор Свифт стала самой богатой женщиной-музыкантом в мире

Мария Задорожная
Автор
Тейлор Свифт
Фото Global Look Press
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Американская певица Тейлор Свифт стала самой богатой женщиной-музыкантом в мире, пишет Forbes.

Состояние артистки оценивается в 1,6 миллиарда долларов, что на 200 миллионов больше, чем у барбадосской певицы Рианны, которая ранее занимала лидирующие позиции.

В отличие от Рианны с ее косметическим брендом и брендом нижнего белья, Тейлор не занимается другим бизнесом и зарабатывает исключительно на музыке и своих выступлениях. Так, рекордный тур Свифт Eras Tour принес ей 600 миллионов долларов и вывел исполнительницу в статус миллиардера еще в 2023 году. Также в 600 миллионов долларов оценивается музыкальный каталог певицы. Кроме того, у певицы есть недвижимость на 125 миллионов долларов.

Сейчас в рейтинге самых богатых музыкантов Тейлор Свифт занимает вторую строчку, уступая лишь Джей-Зи.

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