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Тейлор Свифт призналась, что мечтала о тайном свидании с Пи Дидди
Жизнь и общество

Сегодня, 13:05

1 мин.

Тейлор Свифт призналась, что мечтала о тайном свидании с Пи Дидди

Мария Задорожная
Автор
Фото Catherine Powell, Getty Images
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Тейлор Свифт мечтала провести время в компании Пи Дидди. Об этом она рассказала 13 лет назад во время интервью, пишет Peopletalk.

В интернете всплыло архивное видео шоу Рэйчел Рэй, где 21-летняя Тейлор Свифт на вопрос

«С кем бы она хотела пойти на выпускной?» ответила, что выбрала бы в качестве спутника рэпера Пи Дидди и еще нескольких звезд.


«Дидди действительно всегда был очень мил со мной. Я действительно считаю, что ему было бы весело провести со мной выпускной вечер», — сказала Свифт.


Сейчас Шон Комбс, известный как Пи Дидди, находится под арестом в связи с обвинениями в тяжких преступлениях. В Сети постоянно появляются различные теории причастности Комбса к громким происшествиям. Пользователи уже обвинили его в возможном убийстве Тупака Шакура и Лиама Пейна.


Расследование по уголовному делу музыканта продолжается. Известно, что следующее судебное заседание пройдет 5 мая 2025 года.

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