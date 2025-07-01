Сын режиссера Александра Митты опроверг сообщения о госпитализации отца

Сын российского режиссера Александра Митты Евгений опроверг сообщения СМИ и Telegram-каналов о том, что его отца госпитализировали в тяжелом состоянии, передает Агентство «Москва».

Ранее в сети распространилась информация о том, что Митта экстренно попал в больницу из-за резкого ухудшения самочувствия. По данным SHOT, в момент госпитализации он находился в состоянии стопора.

Также источник сообщал, что режиссер находится в одном из московских центров паллиативной помощи в тяжелом состоянии. А позавчера Александр Митта якобы потерял сознание у себя дома. Проблемы со здоровьем у режиссера обострились на фоне осложнений из-за онкологии почки, отмечалось в посте.